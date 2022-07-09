İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin ve araçların bulunması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranması olan 19 kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika

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