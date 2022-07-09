Aranması olan 19 kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranması olan 19 kişi uygulamada yakalandı

09.07.2022 12:30

Karabük'te polis ekiplerince icra edilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Karabük'te polis ekiplerince icra edilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin ve araçların bulunması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 19 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. - KARABÜK

YORUMLAR
500
Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak Liseli öğrenciler, ürettikleri 'Safrantech' isimli elektrikli araçla TEKNOFEST'te yarışacak Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı Karabük'te çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı
Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranması olan 19 kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:39:16. #1.11#
SON DAKİKA: Aranması olan 19 kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement