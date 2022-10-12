Aranması olan 8 kişi jandarma denetiminde yakalandı - Son Dakika
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Aranması olan 8 kişi jandarma denetiminde yakalandı

12.10.2022 11:27
Aranması olan 8 kişi jandarma denetiminde yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimde 2 bin 412 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, denetimde aranması olan 8 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimde 2 bin 412 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, denetimde aranması olan 8 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde 362 jandarma personelinin katılımıyla aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik olarak 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı. Denetimde 2 bin 412 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs ise yakalandı. Denetim çerçevesinde ayrıca bin 154 araç sorgulanırken, 21 araç sürücüsüne 10 bin 145 TL idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranması olan 8 kişi jandarma denetiminde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranması olan 8 kişi jandarma denetiminde yakalandı - Son Dakika
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