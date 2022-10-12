Aranması olan 8 kişi jandarma denetiminde yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimde 2 bin 412 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, denetimde aranması olan 8 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde 362 jandarma personelinin katılımıyla aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik olarak 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı. Denetimde 2 bin 412 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs ise yakalandı. Denetim çerçevesinde ayrıca bin 154 araç sorgulanırken, 21 araç sürücüsüne 10 bin 145 TL idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR