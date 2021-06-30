Aranması olan şahıs üzerindeki tabancayı yere atarak kaçmayı denedi - Son Dakika

Eskişehir'de motosikletli polislerin şüphe üzerine durdurmak istedikleri bir şahıs, üzerinde bulunan tabancayı yere atarak kaçmayı denese de kurtulamadı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Doktorlar caddesinde devriye görevi esnasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve tabancasını çıkartarak yere atan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan şahsın yapılan kimlik sorgusunda çok sayıda suç kaydı ve bir suçtan da aranması olan S.K. olduğu tespit edildi. Şahsın yere attığı ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermisi muhafaza altına alınırken hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR