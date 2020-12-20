Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı - Son Dakika

Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı

20.12.2020 14:24
Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisin yaptığı denetimlerde ve mahalle bekçileri tarafından mahkemece aranması olan 5 kişi yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisin yaptığı denetimlerde ve mahalle bekçileri tarafından mahkemece aranması olan 5 kişi yakalandı.

19 Aralık Cumartesi günü ekipler tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymayan H.C.K. kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan şahsın üst aramasında 4 fişek bonzai ele geçirilirken, borcunu ödeme şartını ihlalden yakalama kararı olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen H.C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir diğer şahıs ise karıştığı kavgada yakalandı. Ambulans tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.O.B'nin UYAP sorgusunda Malkara İlamat ve İnfaz Bürosunca aranma kaydının olduğu anlaşılırken, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başka bir aranan şahıs ise gece saatlerinde çarşı ve mahalle bekçilerinin devriyesine takıldı. 19 Aralık gecesi saat 01.45 sıralarında durumundan şüphelenilen Ş.K. gözaltına alınırken, sorgusunda evden hırsızlık suçunun firarisi olduğu anlaşıldı. Adliyedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salınan şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Mahalle bekçileri aynı gece bu kez Yeni Mescit Mahallesi Şehit Hakan Er Korkmaz Caddesi üzerinde bir başka şahsı daha gece 01.10 sıralarında dışarıda gördü. Durumundan şüphelenilerek durdurulan kişinin elden veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan aranması olan S.T. isimli şahıs olduğu UYAP sorgusunda çıkarken, gözaltına alınan 20 yaşındaki şahıs adliyedeki ifadesinin ardından serbest kaldı. Şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden ise idari yaptırım cezası uygulandı.

Ekiplerin yoğun mesaisi Paşayiğit Caddesi'nde devam etti. Yaya olarak görevini sürdüren çarşı mahalle bekçileri, durumundan şüphelenilen bir başka kişiyi daha durdurdu. Kimlik kontrolünde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan arandığı tespit edilen 18 yaşındaki S.C. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Mahkeme karşısına çıkarılan S.C., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı
Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı
Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı
Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı
Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Aralık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı - Son Dakika


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