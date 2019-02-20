Son Dakika Haberleri: Aranması Olan Şahıslar Yakalandı

Aranması Olan Şahıslar Yakalandı

38 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında yakalanma kararı bulunan şahıslar tek tek yakalanıyor.

Aranması Olan Şahıslar Yakalandı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında yakalanma kararı bulunan şahıslar tek tek yakalanıyor.

Jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan A.D., H.D., H.D., ve M.A., isimli 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:49 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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