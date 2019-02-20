Aranması Olan Şahıslar Yakalandı
38 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında yakalanma kararı bulunan şahıslar tek tek yakalanıyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında yakalanma kararı bulunan şahıslar tek tek yakalanıyor.
Jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan A.D., H.D., H.D., ve M.A., isimli 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:49 Kaynak: İHA
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