Son Dakika Haberleri: Aranması Olan Şüpheli Asayiş Uygulamasında Yakalandı

Aranması Olan Şüpheli Asayiş Uygulamasında Yakalandı

28 dakika önce

Keşan ilçesinde asayiş uygulaması sırasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aranması Olan Şüpheli Asayiş Uygulamasında Yakalandı, System.String[]
Keşan ilçesinde asayiş uygulaması sırasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uzunköprü yolunda asayiş uygulaması sırasında durdurdukları bir otomobildeki kişinin, hakkında arama kararı bulunan M.D. olduğunu belirledi.

M.D'nin üst aramasında paraya sarılmış şekilde bir miktar uyuşturucu ile kırmızı reçete ile satılan ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:59 Kaynak: AA

Uzunköprü, Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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