Aranması Olan Şüpheli Asayiş Uygulamasında Yakalandı
28 dakika önce
Keşan ilçesinde asayiş uygulaması sırasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Keşan
ilçesinde asayiş uygulaması sırasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Uzunköprü
yolunda asayiş uygulaması sırasında durdurdukları bir otomobildeki kişinin, hakkında arama kararı bulunan M.D. olduğunu belirledi.
M.D'nin üst aramasında paraya sarılmış şekilde bir miktar uyuşturucu ile kırmızı reçete ile satılan ilaç ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:59 Kaynak: AA
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