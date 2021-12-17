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Arap atletlere Bursa uğurlu geldi - Son Dakika

Arap atletlere Bursa uğurlu geldi

17.12.2021 13:10
Arap atletlere Bursa uğurlu geldi

17 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİArap atletlere Bursa uğurlu geldiBURSA - Tunus'ta yapılan 8'inci Arap Atletizm Şampiyonası'na Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla Bursa'da hazırlanıp, şampiyonadan altın, gümüş ve bronz madalya ile dönen Kuveyt Atletizm Takımı, kendilerine verilen...

17 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Arap atletlere Bursa uğurlu geldi

BURSA - Tunus'ta yapılan 8'inci Arap Atletizm Şampiyonası'na Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla Bursa'da hazırlanıp, şampiyonadan altın, gümüş ve bronz madalya ile dönen Kuveyt Atletizm Takımı, kendilerine verilen destek nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Kuveyt Atletizm Takımı, 19 ülkeden yaklaşık 420 erkek ve kadın sporcunun katılımıyla Tunus'ta düzenlenen Arap Atletizm Şampiyonası'na Bursa'da hazırlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Atıcılar ve Naim Süleymanoğlu spor tesislerinde çalışan Arap atletler, şampiyonadan altın, gümüş ve bronz madalya ile dönerken; organizasyon öncesi kendilerine destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni unutmadı. Kuveyt Atletizm Federasyonu yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür plaketi gönderdi.

Spor turizmi için önemli adım

Bursa'nın spordaki tesisleşme hamlesini özellikle spor turizmi anlamında değerlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Körfez ülkelerindeki sporcuları kamp için Bursa'ya çekmek amacıyla yeni projeler hazırlıyor. Şampiyonada önemli başarılar elde eden Kuveyt Atletizm Takımı'nın kendi ülkelerinde Bursa'nın tanıtımı için önemli fırsat olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Uluşehir Müdürü Anıl Bayık, önümüzdeki ay Kuveyt'te Bursa günleri düzenleyeceklerini söyledi. Bayık, Bursa'daki turizm acenteleri ve spor federasyonu yöneticileri ile sağlık turizmi için hastane yöneticilerinden oluşacak heyetle Kuveyt'e gideceklerini ifade etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Arap atletlere Bursa uğurlu geldi
Arap atletlere Bursa uğurlu geldi
Arap atletlere Bursa uğurlu geldi

Atletizm, Kuveyt, Bursa, Arap, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Arap atletlere Bursa uğurlu geldi - Son Dakika


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