Arap aydınlardan Anadolu Ajansı'nın güvenilirliği ve başarılarına övgü (1) - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Arap entellektüeller, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı (AA) tebrik ederek, özellikle Arap dünyası için vazgeçilmez haber kaynağı haline geldiğini söyledi.

AA'nın özellikle son yıllarda büyük başarı ve ilerlemeler kaydettiğini belirten Arap aydınlar, AA'nın dünyada ve Arap ülkelerindeki haber ağını genişletmesini ve güvenilir olmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Suriyeli akademisyen ve ezgi sanatçısı Muhammed Ebu Ratib, medyanın haber alma konusunda AA'yı ilk sıralara koyduğunu, söz konusu durumun da Ajans'ın ne kadar güvenilir bir haber kaynağı olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

"Hakikaten AA'nın böyle bir şöhreti var. Doğru habere ulaşmak istediğim zaman hemen AA'nın sayfasına bakıyorum." diyen Ebu Ratib, birçok dilde de yayın yapan AA'nın profesyonel bir şekilde çalıştığını, yayınladığı Arapça haberlerin, Arap medyasını doğru haberlerle beslediğini ifade etti.

Ebu Ratib, "Ajans'ın yayınladığı Arapça haberlere baktığımda ne kadar güvenilir olduğunu görebiliyorum. AA, bölgede ve dünyada ulaşılması zor bir yere geldi." diye konuştu.

"AA, halkların verdiği mesaja inanıyor"

Filistinli şair Semir Ayta da Ajans'ın, 100 yıl boyunca Arap ve İslam dünyasına, Türkiye'ye ve genel olarak dünyaya çok şey kattığını belirterek, AA'nın, doğru haber, objektiflik ve profesyonellik gibi özellikleri bulunan önemli bir medya aracı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Arap ve İslam halklarının vicdanında edindiği yer dolayısıyla da Arap aydınları ve entellektüellerinin Anadolu Ajansı'nın yayınladığı haberleri daha çok önemsediğini ifade eden Ayta, Ajans'ın halkların yanında durduğu ve bu tavrıyla "halkların verdiği mesaja; bu kitlelerin haklarına ve rollerine inandığını" anlatmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Ayta, Ajans'ı takip ederek Filistin'in farklı bölgelerindeki haberleri ve hikayeleri öğrenebildiğini aktardı.

"AA, Arap dünyasında güçlü bir şekilde varlık gösteriyor"

İstanbul Üniversitesi'nde dersler veren Iraklı akademisyen Abdulhamid el-Ani, AA'nın sınırlı bir coğrafyanın haberlerini aktaran yerel bir medya aracı olmadığını aksine birçok yerde varlık gösteren küresel bir ajans olduğunu ifade etti.

Ani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansı bugün, Arap dünyasında güçlü bir şekilde varlık gösteriyor. Ajans, özellikle Arapça haberleriyle birçok uluslararası haber ajansıyla rekabet ediyor. AA, Arap medyası için neredeyse vazgeçilemez bir kaynak haline geldi.