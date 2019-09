Arap Baharı'nda sosyal medyanın rolünü inceleyen Kaymakam Musabeyli'ye atandı

Arap Baharı'nda Sosyal Medyanın Rolü İncelemesi tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayan Sertaç Kırçuval, atandığı Kilis'in Musabeyli ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı.



2019/268 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamlığı görevine atanan Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, kaymakamlık önünde daire amir ve müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakam Sertaç Kırçuval, daire amir ve müdürleri ile tanıştı.



Arap Baharı'nda sosyal medyanın rolünü inceledi



Malatya'da doğumlu olan Sertaç Kırçuval, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kırçuval, 2013 yılında Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Malatya Valiliği'nde il stajını, Mersin ve Silifke ilçesinde Mülkiye Teftiş Stajını tamamlayan Sertaç Kırçuval, Bilecik/ Söğüt ve Trabzon/ Beşikdüzü ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajının ardından 4 ay süreli Bakanlık Merkez Stajını tamamladı. Kırçuval, yurtdışı eğitimi kapsamında gittiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi'nde Kamu yönetimi alanında "İletişimin Tarihsel Gelişimi ve Sosyal Hareketlere Etkisi: Arap Baharı'nda Sosyal Medyanın Rolü İncelemesi (The Historical Evolution of the Communication and Its Impact on Social Movements: A Case Study of the Role of Social Media in the Arab Spring)" konulu tez çalışması ile Yüksek Lisansını tamamladı. Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan mesleğe adım atan Kırçuval, daha sonra sırasıyla Denizli/Güney ve Isparta/ Şarkikaraağaç Kaymakamlığı görevlerini yerine getirdi - KİLİS