Son Dakika Haberleri: Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus seçime gidiyor: Dört maddede bilinmesi gerekenler
Son Dakika Dünya Haber

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus seçime gidiyor: Dört maddede bilinmesi gerekenler

16 dakika önce

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine farklı kesimlerden 26 aday katılıyor.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus seçime gidiyor: Dört maddede bilinmesi gerekenler, System.String[]

Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Peki ekonomik sıkıntılar ve güvenlik sorunlarıyla boğuşan Tunus'ta bu yarışın favorileri kim ve Tunus halkının yeni dönem için beklentileri ne ?


Seçimin favori adayları kim ?


Cumhurbaşkanlığı seçimine farklı kesimlerden 26 aday katılıyor. Ancak bu yarışta en fazla şans tanınan adaylar medya patronu Nebil el-Karvi ve Nahda Hareketinin adayı Abdulfettah Moro.

Euronews.com'da Görüntüle

Arap Baharı, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı
Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti Avam Kamarası Başkanı Bercow Başbakan Boris Johnson'ı tehdit etti ABD basını: Washington Suriye'ye 150 ilave asker daha gönderecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus seçime gidiyor: Dört maddede bilinmesi gerekenler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]