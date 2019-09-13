Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus seçime gidiyor: Dört maddede bilinmesi gerekenler
16 dakika önce
Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine farklı kesimlerden 26 aday katılıyor.
Arap Baharı'nın doğum yeri ve son kalesi olarak görülen Tunus'ta pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Peki ekonomik sıkıntılar ve güvenlik sorunlarıyla boğuşan Tunus'ta bu yarışın favorileri kim ve Tunus halkının yeni dönem için beklentileri ne ?
Seçimin favori adayları kim ?
Cumhurbaşkanlığı seçimine farklı kesimlerden 26 aday katılıyor. Ancak bu yarışta en fazla şans tanınan adaylar medya patronu Nebil el-Karvi ve Nahda Hareketinin adayı Abdulfettah Moro.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:30
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