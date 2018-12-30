Arap Baharı'nın yıl dönümünde 8 ülke gösterilere sahne oluyor
1 saat önce
Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.
Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:15
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