Son Dakika Haberleri: Arap Baharı'nın yıl dönümünde 8 ülke gösterilere sahne oluyor

Arap Baharı'nın yıl dönümünde 8 ülke gösterilere sahne oluyor

1 saat önce

Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.

Arap Baharı'nın yıl dönümünde 8 ülke gösterilere sahne oluyor, System.String[]
Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:15 

Ekonomi
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