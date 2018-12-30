Arap Baharı'nın yıl dönümünde 8 ülke gösterilere sahne oluyor

Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.

Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.

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