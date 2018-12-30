Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde 8 Ülke Yeniden Gösterilere Sahne Oluyor
24 dakika önce
Arap ülkelerindeki halkların, yönetimlerin değişmesi talebiyle yola çıktıkları Arap Baharı olarak isimlendirilen sürecin başlamasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen gelinen nokta ümit verici görünmüyor.
EKİP - Arap ülkelerindeki halkların, yönetimlerin değişmesi talebiyle yola çıktıkları Arap Baharı
olarak isimlendirilen sürecin başlamasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen gelinen nokta ümit verici görünmüyor. Arap ülkelerinin o yıllarda "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, ekonomik durum, yaşam şartları, yetkililerin ihmalkarlığı gibi gerekçelerin de eklendiği protestolara yeniden sahne oluyor. Tunus
'ta seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin güvenlik güçlerinden gördüğü aşağılayıcı müdahaleyi protesto etmek için kendini yakarak Arap devrimlerinin fitilini ateşlemesinin 8'inci yılında, Sudan
, Tunus, Fas
, Libya
, Lübnan
, Irak
, Ürdün
ve Cezayir
'de halk yine sokaklarda.
Lübnan ve Tunus'ta olduğu gibi bazı ülkelerde göstericiler, Fransa
'daki "sarı yelekliler"den ilham alarak ekonomik gidişata tepki gösteriyor. Halihazırda gösterilerin en sıcak adresi Sudan'da her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Ürdün'de ise ekonomik gerekçelerle başlayan eylemler hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:53 Kaynak: AA
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