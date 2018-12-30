Son Dakika Haberleri: Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde 8 Ülke Yeniden Gösterilere Sahne Oluyor

Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde 8 Ülke Yeniden Gösterilere Sahne Oluyor

1 saat önce

Arap ülkelerindeki halkların, yönetimlerin değişmesi talebiyle yola çıktıkları Arap Baharı olarak isimlendirilen sürecin başlamasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen gelinen nokta ümit verici görünmüyor.

EKİP - Arap ülkelerindeki halkların, yönetimlerin değişmesi talebiyle yola çıktıkları Arap Baharı olarak isimlendirilen sürecin başlamasının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen gelinen nokta ümit verici görünmüyor. Arap ülkelerinin o yıllarda "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, ekonomik durum, yaşam şartları, yetkililerin ihmalkarlığı gibi gerekçelerin de eklendiği protestolara yeniden sahne oluyor.

Tunus'ta seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin güvenlik güçlerinden gördüğü aşağılayıcı müdahaleyi protesto etmek için kendini yakarak Arap devrimlerinin fitilini ateşlemesinin 8'inci yılında, Sudan, Tunus, Fas, Libya, Lübnan, Irak, Ürdün ve Cezayir'de halk yine sokaklarda.

Lübnan ve Tunus'ta olduğu gibi bazı ülkelerde göstericiler, Fransa'daki "sarı yelekliler"den ilham alarak ekonomik gidişata tepki gösteriyor. Halihazırda gösterilerin en sıcak adresi Sudan'da her geçen gün tansiyon biraz daha yükseliyor. Ürdün'de ise ekonomik gerekçelerle başlayan eylemler hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş durumda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:39 Kaynak: AA

Tunus, Arap Baharı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kadıköy'de Korkutan Yangın Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu

UNESCO Listesi'nde Bulunan Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:46:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Baharı'nın Yıl Dönümünde 8 Ülke Yeniden Gösterilere Sahne Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]