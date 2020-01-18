Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta

Suudi Al Arabiya kanalı, Türk özel harekat biriminin darbeci Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) karşı savaşan UMH güçlerin destek olmak amacıyla Trablus'a gittiğini öne sürdü.

HAFTER ATEŞKES MASASINDAN KAÇMIŞTI

Hafta başında yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Hafter, UMH'nin kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Taraflar arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak olan konferansa yönelik hazırlıklar sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ile Hafter'in şu an itibarıyla aynı odada bulunmak bile istemediğini söylemişti.

BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.

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