Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta - Son Dakika Dünya

Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta

15 dakika önce

Türk özel harekat birimlerinin, Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere destek olmak amacıyla Libya'nın başkenti Trablus'a geldiği öne sürüldü.

Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta, System.String[]

Suudi Al Arabiya kanalı, Türk özel harekat biriminin darbeci Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) karşı savaşan UMH güçlerin destek olmak amacıyla Trablus'a gittiğini öne sürdü.

HAFTER ATEŞKES MASASINDAN KAÇMIŞTI

Hafta başında yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Hafter, UMH'nin kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Taraflar arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak olan konferansa yönelik hazırlıklar sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ile Hafter'in şu an itibarıyla aynı odada bulunmak bile istemediğini söylemişti.

BERLİN'DE KONFERANS YAPILACAK

Moskova'da Libya'daki tarafların ateşkes görüşmesini imzalamadan terk eden General Hafter, Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

TÜRKİYE DE KATILACAK

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı bildirilmişti.

Libya'daki iç savaşta son durum:

Trablus, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor
Moskova'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı Almanya'dan Yunanistan açıklaması: Libya konferansına katılması hiç söz konusu olmadı Rahşan Ecevit'in ölümü KKTC'de de üzüntü yarattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:51:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]