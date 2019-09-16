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Arap Beleni'nde çıkan anız yangını ormana ulaşmadan söndürüldü

1 saat önce

Arap Beleni'nde çıkan anız yangını ormana ulaşmadan söndürüldüANTALYA - Manavgat Taşağıl Mahallesi Arap Beleni Joplu mevkiinde zirai alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle anızda kısa sürede yayılan yangın, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda ormanlık alana...

Arap Beleni'nde çıkan anız yangını ormana ulaşmadan söndürüldü

ANTALYA - Manavgat Taşağıl Mahallesi Arap Beleni Joplu mevkiinde zirai alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle anızda kısa sürede yayılan yangın, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Tadilat yapılan muz serasının önündeki çöplerin yakılması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın, anızda rüzgarında etkisiyle hızla yayılırken, yangın söndürme ekipleri yangının yakınında bulunan ormanlık alan girişinde ve Zeytin bahçesi çevresinde konuşlanarak yangın ormanlık alana ve zeytin bahçesine ulaşmadan kontrol altına aldı. Yangına 1 helikopter, 1 dozer, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat itfaiye biriminden 1 itfaiye ve 50 orman personelinin müdahale ettiği yangında 5 dönüm ziraat alanının zarar gördüğü bildirildi.

Arap Beleni mevkiinde 8 Ağustos 2019 tarihinde Manavgat tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi yaşanmış ve 30 hektar ormanlık alan yanmıştı.

Arap Beleni'nde çıkan anız yangını ormana ulaşmadan söndürüldü

Manavgat, Taşağıl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
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