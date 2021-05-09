Arap Beyazay Derneği, Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu - Son Dakika

Arap Beyazay Derneği, Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile Türkler tarafından kurulan ve merkezi İstanbul'da olan Arap Beyazay Derneği tarafından Hatay'da ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye ramazan yardımı yapıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile Türkler tarafından kurulan ve merkezi İstanbul'da olan Arap Beyazay Derneği tarafından Hatay'da ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye ramazan yardımı yapıldı. Arap Beyazay Derneği Hatay Temsilcisi Bedur Karakaş, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı ve Hataylı hayırsever iş insanlarının destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere desteklerinin sürdüğünü kaydetti. Hatay'da tespit ettikleri ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye ramazan kumanyasının yanı sıra bayramlık kıyafet desteğinde bulunduklarını aktaran Karakaş, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

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