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Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
6 saat önce
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
Arap Birliği'nin, dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Filistin halkının özlemlerine ve temel haklara saygı göstermeyen ABD- İsrail planını reddediyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:37
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