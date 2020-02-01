Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti - Son Dakika Dünya

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti

6 saat önce

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti


Arap Birliği'nin, dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Filistin halkının özlemlerine ve temel haklara saygı göstermeyen ABD- İsrail planını reddediyoruz." denildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Arap Birliği, Donald Trump, Orta Doğu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:37 
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