Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın 'Orta Doğu barış planını' reddetti

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içinde açıkladığı "Orta Doğu barış planını" reddetti.

Cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, planın adil bir barış anlaşması imzalanmasını mümkün kılmadığını açıkladı.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, örgütün planın uygulanması için ABD'yle işbirliği yapmayacağı, İsrail'in de anlaşmayı güç kullanarak tek taraflı uygulamaması gerektiği vurgulandı.

Toplantı öncesi gazetecilere konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da, Trump'ın planının Filistinliler için, Güney Afrika'da yıllarca süren ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine benzer bir durum oluşturacağını söylemişti.

Ahmed Ebu Gayt, "Bu plan Filistinlileri ikinci sınıf yurttaşlara dönüştürür. Asla barış getirmez" demişti.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da planı reddedip ABD'nin artık kendileri için dost bir ülke olmadığını söylemiş, "Tarihe Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" diye konuştmuştu.