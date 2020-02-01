Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde... - Son Dakika

Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde...

6 saat önce

Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurdu.

Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde..., System.String[]

Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Arap Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti
BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid'den 'Yüzyılın Anlaşması' planını destekleyici paylaşım! Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap Birliği, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]