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Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor
6 saat önce
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:31
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