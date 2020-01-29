Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor - Son Dakika Dünya

Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

6 saat önce

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.

Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor, System.String[]

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.


Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Arap Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:31 
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