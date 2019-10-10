Son Dakika Haberleri: Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı için acil olarak toplanacak
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Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı için acil olarak toplanacak

1 saat önce

Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere Cumartesi günü acil olarak toplanacak.

Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı için acil olarak toplanacak, System.String[]

Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere Cumartesi günü acil olarak toplanacak.


Kahire merkezli Arap Birliği'nden (AL) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde acil bir toplantı yapılacağı bildirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki, yaptığı açıklamada, "Toplantıda Suriye topraklarında devam eden Türk operasyonu tartışılacak" dedi. Zaki, toplantının birkaç Arap ülkesi tarafından desteklenen ve Mısır'dan gelen talebe cevap olarak düzenleneceğini sözlerine ekledi. - KAHİRE

Barış Pınarı Harekatı, Arap Birliği, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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