Arap Birliği, BMGK'nın Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasından memnun - Son Dakika
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Arap Birliği, BMGK'nın Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasından memnun

01.03.2022 19:26
Arap Birliği, BMGK'nın Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak tanımlamasından memnun

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün düzenlenen oturumunda Yemen'deki Husilerin ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlanması ve örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün düzenlenen oturumunda Yemen'deki Husilerin ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlanması ve örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Arap Birliğinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın Husiler hakkında aldığı yeni kararlara ilişkin Ebu Gayt'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Ebu Gayt'ın, BMGK'nın Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak tanımlaması ve örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Husilere karşı alınan kararların terörle mücadeleye yönelik uluslararası çabalarla uyumlu olduğu ifade edilen açıklamada, bu kararların, örgütün askeri gücünün sınırlandırılması, Yemen'deki askeri gerilimin kısıtlanması ve Yemenli sivillerin acılarının azaltılmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ebu Gayt'ın Yemen krizinde kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşılmasına yönelik tüm çabalara olan desteği vurgulandı.

Mısır da BMGK'nın Husilere yönelik kararından memnun

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafiz, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nın Yemen'deki Husiler hakkında aldığı yeni kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Hafiz, söz konusu kararların, düşmanlıkların son bulması, Yemen krizine siyasi bir çözüm bulunması ve sivillere gerekli insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

BMGK, dün gerçekleştirilen toplantıda Yemen'deki Husileri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlarken, örgüte yönelik uluslararası silah ambargosunu uzatmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliği, BMGK'nın Yemen'deki Husileri 'terör örgütü' olarak tanımlamasından memnun - Son Dakika


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