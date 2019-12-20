Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika

Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı

6 saat önce

Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı.

Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı, System.String[]

Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in talebi üzerine toplantı düzenlendi.

Açıklamada, Brezilya'nın İsrail Ticari Temsilciliğini Kudüs'te açması kınanarak kararın reddedildiği kaydedildi.

Brezilya'dan önce martta Macaristan, eylülde de Honduras, Batı Kudüs'te ticari temsilcilik açmıştı.

Filistin hükümeti başta olmak üzere pek çok Arap ve Müslüman ülke, İsrail büyükelçilikleri ile ticari ofislerin işgal altındaki Kudüs'te açılmasına tepki gösteriyor.

Arap Birliği, Filistin, Brezilya, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı
Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
06:42 Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
06:34 Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak yeni ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika
06:30 ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına "başsağlığı" dileği - Son Dakika
05:14 Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
04:52 Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 06:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap Birliği, Brezilya'nın Kudüs'te ticari temsilcilik açmasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]