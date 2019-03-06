Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Dışişleri Bakanları Kahire'de Toplandı

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Kahire'de Toplandı

1 saat önce

KAHİRE (AA) – Arap Birliği, Mısır'ın başkenti Kahire'deki daimi yerleşkesinde dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Kahire'de Toplandı, System.String[]
KAHİRE (AA) – Arap Birliği, Mısır'ın başkenti Kahire'deki daimi yerleşkesinde dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad'ın başkanlık ettiği toplantıda yaptığı konuşmada, Amerikan yönetimi tarafından iki yıl önce hazırlanan Orta Doğu barış planından olumlu bir sonuç alınamadığını tam tersine Filistinliler aleyhindeki karar ve uygulamaların arttığını söyledi.

Ebu Gayt, "Filistin meselesi önceliğimizdir. Bölgenin istikrarı, Filistin meselesine adil ve kapsayıcı bir çözüm getirilmesinden geçmektedir. Bu da ancak başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesiyle sağlanabilir. Filistin topraklarındaki gelişmeleri dikkatli bir şekilde endişe ile izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mart ayı sonunda Tunus'ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne de değinen Ebu Gayt, zirvede liderlerin Arap ülkelerinin içinde bulunduğu krizleri çözecek bir yol açmaları temennisinde bulundu.

Toplantıda Ebu Gayt'ın ardından Filistin, Cezayir, Somali, Libya ve Cibuti dışişleri bakanları da birer konuşma yaptı. Bakanlar konuşmalarında Filistin meselesinin yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya krizlerini de değerlendirdi.

Bugünkü toplantı Tunus'ta yapılacak Arap Birliği Zirvesi öncesinde hazırlık olarak değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:45 Kaynak: AA

Filistin, Kahire, Arap Birliği, Güncel
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