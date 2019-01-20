Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan'da Başladı (5)

Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan'da Başladı (5)

1 saat önce

- Arap Birliği 4. Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah'ın zirvedeki konuşması Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Amadi'nin projeye mali destek sözü verdiği açıklaması Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled...

- Arap Birliği 4. Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi
Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah'ın zirvedeki konuşması
Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Amadi'nin projeye mali destek sözü verdiği açıklaması
Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz'in zirvedeki konuşması Arap Birliği 4. Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başladı.

Beyrut'taki Kongreler Merkezi'nde düzenlenen zirve, Suudi Arabistan'ın Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan'ın 3. Arap Birliği Ekonomik Zirvesine ilişkin kararları okumasıyla başladı. Ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, açılış konuşması yaptı.

- Kuveyt'ten teknoloji yatırım fonu girişimi

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, zirvedeki konuşmasında Arapların ortak çalışmasının gerilemede olduğunu bu nedenle bölge ülkelerinin ciddi tehlikelerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu doğrultuda, teknoloji alanında 200 milyon dolar sermayeli bir yatırım fonu oluşturulması yönünde teklifte bulunan Al Sabah, Kuveyt'in söz konusu fona 50 milyon dolar finansman sağlayacağını belirtti.

Katar da bahsi geçen yatırım fonuna aynı şekilde 50 milyon dolar destek sözü verdi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz de konuşmasında, uluslararası kararlar ve Arap barış girişimi doğrultusunda Filistin meselesine ivedilikle çözüm bulunması çağrısına bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Kuveyt, Arap Birliği, Güncel
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