Son Dakika Haberleri: Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılanlardan detay Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın konuşması Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde konuşma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılanlardan detay
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın konuşması Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Lübnan, Beyrut, Arap Birliği, Güncel
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