Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap Birliği Zirvesi için Cezayir'de - Son Dakika
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap Birliği Zirvesi için Cezayir'de

21.06.2022 03:48
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap Birliği Zirvesi için Cezayir'de

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, kasım ayında gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesinin hazırlıklarını görüşmek üzere Cezayir'e geldi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, kasım ayında gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesinin hazırlıklarını görüşmek üzere Cezayir'e geldi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında pazartesi akşamı Cezayir'e gelen Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile başkent Cezayir'de görüştüğü belirtildi.

Lamamra ile Ebu Gayt'ın 1-2 Kasım 2022'de Cezayir'de yapılacak Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları ve Arap dünyasındaki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu görüşmede uluslararası arenadaki mevcut gerilimler ile bunun bölge ülkeleri üzerindeki olumsuz yansımalarının da ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bugün Cezayir ve Arap Birliği Genel Sekreterliği delegasyonlarının da katılımıyla Arap Birliği Zirvesi hazırlıkları başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı geniş çaplı bir oturumun gerçekleştirileceği ifade edildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları 9 Mart 2022'de, Cezayir'in ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nin 1-2 Kasım'da düzenlenmesini onaylamıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı da bu tarihin Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı başlattığı Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 68. yıl dönümü olmasından dolayı sembolik önem taşıdığına dikkati çekmişti.

Arap Zirvesi, Kovid-19 sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılamamıştı.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Arap Birliği Zirvesi için Cezayir'de - Son Dakika

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