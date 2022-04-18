Arap Birliği Genel Sekreteri ile BM Libya Özel Temsilcisi "Libya'daki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Arap Birliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'de bulunan BM Libya Özel Temsilcisi Williams'ı makamında kabul ettiği belirtildi.

Tarafların görüşmede, Libya'daki saha ve siyasi gelişmeleri ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, 13 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin (TM) ortak komite istişarelerinin yanı sıra Libya'da yaşanan gelişmelerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin üzerindeki muhtemel yansımalarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, birliğin, BM'nin Libya'nın içinde bulunduğu hassas dönemin geçiş sürecine yönelik yapılan tüm girişimleri destekleyeceği bilgisine yer verildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi ortak istişareleri ertelendi

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden ortak komite istişare toplantısını Ramazan Bayramı sonrasına erteledi.

Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdulkadir Huvali, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenme nedenine dair detay vermeksizin taraflar arasında Mısır'da süren görüşmelerin, bayram sonuna kadar askıya alındığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, "özgür, güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı seçimler yapmak için anayasal bir temel belirlemek üzere Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin (TM) ortak komite istişarelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını" duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.