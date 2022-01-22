Arap Birliği Husilerin BAE'ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak - Son Dakika

Arap Birliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

Kuveyt resmi ajansının haberine göre, Arap Birliği yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplanacak. Gündemde Husilerin BAE'ye yönelik saldırıları olacak.

Kuveyt'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Ahmed el-Bekr, olağanüstü toplantının BAE'nin talebi ve Kuveyt ile diğer Arap ülkelerinin desteğiyle kararlaştırıldığını söyledi.

Abu Dabi saldırısında 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve silahlı İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.