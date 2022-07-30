Arap Birliğinden Irak'taki siyasi güçlere tansiyonu düşürme çağrısı

Arap Birliği, Irak'taki siyasi güçlere "fitnenin" bir an önce son bulması için çalışma ve tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Irak'taki olaylara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

İşlerin kontrolden çıkmasının Irak'taki hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını kaydeden Ebu Gayt, ülkedeki siyasi güçlere "fitnenin" bir an önce son bulması için çalışma ve tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreterlik Sözcüsü Cemal Rüştü de "Genel Sekreter Ebu Gayt Irak'taki mevcut krizin gidişatını yakından takip ediyor ve tüm tarafların Irak'ın üstün çıkarlarını her türlü kişisel veya partizan çıkarların üstünde tutması çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Rüştü ayrıca, diyaloğun mevcut krize siyasi bir çözüm bulmanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için bugün başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda şu ana dek 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.