Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı - Son Dakika
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Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı

29.09.2022 15:44
Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Arap Birliği, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Irak'ın egemenliğine yönelik bu gibi tüm ihlallerini reddettiklerini belirtti.

İran'ın uluslararası kanunlara ve iyi komşuluk ilkesine saygı göstermesi, Irak'ın güvenlik ve istikrarını sarsacak şekilde davranmayı durdurması gerektiğini kaydeden Ruşdi, Arap Birliğinin bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit eden tüm dış ihlallerle mücadele konusunda Irak'la dayanışma içerisinde olduğunu yineledi.

İran, dün, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci de İran'ın saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Suudi Arabistan, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Suudi Arabistan, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı
Kaynak: AA

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı - Son Dakika
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