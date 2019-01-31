Son Dakika Haberleri: Arap Birliği İsrail'in Kudüs'e Teleferik Projesini Kınadı

Arap Birliği İsrail'in Kudüs'e Teleferik Projesini Kınadı

11 dakika önce

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeyi planladığı teleferik projesini kınadı.

Arap Birliği İsrail'in Kudüs'e Teleferik Projesini Kınadı, System.String[]
Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te hayata geçirmeyi planladığı teleferik projesini kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı yazılı açıklamada, kadim Kudüs kentinin insanlık medeniyetinin bir mirası olduğunu hatırlattı ve İsrail'in ihlalleriyle buradaki tarihi tehdit ettiğini vurguladı.

Ebu Ali, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) söz konusu projenin durdurulması için müdahalede bulunmasını istedi.

İsrail yönetimi, Filistinlilerin büyük tepki gösterdiği teleferik projesini salı günü İsrail Ulusal Altyapı Komitesi'ne sevk etmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, proje kapsamında inşa edilecek teleferik hattının Kudüs'teki Zeytin Dağı'ndan başlayarak Mescid-i Aksa'nın sınırları yakınından geçmesi öngörülüyor.

İsrail hükümeti geçen yıl mayıs ayında proje için 54 milyon dolar tahsis edilmesini onaylamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:07 Kaynak: AA

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