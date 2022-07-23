Arap Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Arap Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

23.07.2022 13:37
Arap Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Arap Birliği, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Arap Birliği, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını kolaylaştırmak için Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında Birleşmiş Milletler himayesinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Cemal Ruşdi de tahıl anlaşmasının Rusya-Ukrayna savaşını durdurmaya yönelik daha fazla diplomatik çaba ve barışçıl çözümün önünü açacağı yönündeki arzusunu ifade etti.

YORUMLAR
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Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde! Dolmabahçe'de imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracını kapsayan anlaşma dünya basınının gündeminde! Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun Kuveyt ve Bahreyn, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasından memnun
Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arap Birliği, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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