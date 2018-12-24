Son Dakika Haberleri: Arap Birliği "Kudüs Filistin'in Başkentidir" Yazılı Pul Basıyor

Arap Birliği "Kudüs Filistin'in Başkentidir" Yazılı Pul Basıyor

1 saat önce

Arap Birliği, üzerinde "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı ortak pul basıyor.

Arap Birliği
Arap Birliği, üzerinde "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazılı ortak pul basıyor.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, birliğin 2019'da planladığı faaliyetleri hakkında bilgi verdiği basın toplantısında, Arap ülkeleri tarafından ortak basılacak pulun gelecek yıl tedavüle gireceğini söyledi.

Pulun üzerinde "Kudüs Filistin'in başkentidir" şiarının yazılı olduğunu aktaran Zeki, dizayn ve basım hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü " İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış, Filistin'de karar aleyhinde yapılan gösterilere müdahale eden İsrail güçleri onlarca kişiyi şehit etmişti.

İslam alemi ve dünya ülkelerinin karara tepkisine rağmen, 14 Mayıs'ta yapılan resmi törenle ABD'nin Kudüs büyükelçiliği açılmıştı.

Trump'ın kararının ardından Türkiye'nin çağrısı üzerine 13 Aralık 2017'de İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler de Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdıklarını ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:12 Kaynak: AA

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