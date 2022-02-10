Üye Girişi
Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor - Son Dakika

Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor

10.02.2022 15:13
Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya'da seçimler konusundaki anlaşmazlık, Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetinin düşürülmesi ısrarı ve Dibeybe'ye yönelik suikast girişimi başta olmak üzere yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya'da seçimler konusundaki anlaşmazlık, Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetinin düşürülmesi ısrarı ve Dibeybe'ye yönelik suikast girişimi başta olmak üzere yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını belirtti.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın Libya'da yaşanan son gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Ebu Gayt, "Libya'da meydana gelen ve son yıllarda ülkeyi yıpratan kutuplaşmayı yeniden canlandıracak gelişmelerin yaşanmasından" duyduğu endişeyi ifade etti.

Ebu Gayt, Libya'da Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Yüksek Konseyinin seçimler konusundaki anlaşmazlığı, Dibeybe hükümetinin düşürülmesi ısrarı ve yine Dibeybe'ye yönelik dün gece düzenlenen suikast girişimi haberlerinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Libya siyasi arenasında bulunan ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan liderlere güvendiğini vurgulayan Ebu Gayt, söz konusu liderlerin "krizin tek çözümü olan seçimlerin yapılmasına yol açacak kapsamlı bir siyasi süreç konusunda Libyalı tarafların anlaşmaya varmasını sağlamaları" gerektiğini belirtti.

Ebu Gayt ayrıca Libya'daki mevcut istikrarın tehlikeye atılmamasının önemini vurguladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Dibeybe'nin aracına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği, Dibeybe'nin yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

YORUMLAR
500

Arap Birliği, Dibeybe, Libya, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
14:38 Sanatçı Sait Uçar, son yolculuğuna uğurlandı!
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:20:14. #1.13#
SON DAKİKA: Arap Birliği, Libya'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement