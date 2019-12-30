Arap Birliği, Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arap Birliği, Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

Arap Birliği, Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor

6 saat önce

Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.

Arap Birliği, Libya için daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanıyor, System.String[]

Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Arap Birliğinin toplantı kararı, Mısır'ın talebinin ardından gerçekleşti.

Haberde, toplantının oturum başkanlığını Irak temsilcisinin yapacağı ve Libya'daki son durumun görüşüleceği belirtildi.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Kahire yönetimi "Libya'daki gelişmelerin bölge güvenliğini tehlikeye sokacak derecede değişme ihtimalinden dolayı, ortak bir tutum belirlemek amacıyla" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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