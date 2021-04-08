Arap Birliği: Lübnan'daki ekonomik ve siyasi krizlerin aşılması için yardıma hazırız - Son Dakika

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Lübnan'daki ekonomik ve siyasi krizlerin aşılması için her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Zeki, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Zeki, "Lübnan'da durum kritik. Ekonomik ve siyasi olmak üzere iki kriz var. Ekonomik krizin çözümü ise siyasi krizden çıkış olmadığı sürece mümkün değil." dedi.

Zeki, söz konusu krizlerin aşılması için Arap Birliği olarak her türlü yardıma hazır olduklarını Cumhurbaşkanı Avn'a ilettiğini aktardı.

Lübnan'ın Anayasası olarak kabul edilen Taif Antlaşması'nı da Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüğünü dile getiren Zeki, Taif Anlaşması'nın tehdit altında olmadığına dair Avn'dan teyit aldığını söyledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, ülkesindeki mevcut krizin çözümü için Arap Birliğinin harcadığı çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Avn'ın ardından Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Hassan Diyab ve yeni hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri ile de ayrı ayrı görüştü.

Zeki, tüm bu görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan'ın, mevcut krizleri aşabilmesi için Arap Birliği olarak kendilerine verilecek her türlü rolü üstlenebileceklerini" ifade etti.

Dün de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ekonomik krizin derin etkilerine rağmen aylardır yeni hükümetin kurulamadığı Lübnan'ı ziyaret etmişti. Şukri, Lübnan'daki hükümet krizinin çözümü için ülkedeki tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceklerini söylemişti.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.