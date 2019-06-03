Son Dakika Haberleri: Arap Birliği, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı
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Arap Birliği, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı

11 dakika önce

Arap Birliği, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basmasını ve itikaftakilere saldırmasını kınadı.

Arap Birliği, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı, System.String[]
Arap Birliği, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basmasını ve itikaftakilere saldırmasını kınadı.
Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliğinden yapılan açıklamada, işgal kuvvetlerinin sıkı güvenliği altında Mescid-i Aksa'nın basılması, tepki gösteren cemaate göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi ve içeride itikaf yapanların darbedilmesinin kınandığı belirtildi.
Aksa'nın Yahudileştirilmesi planının bu baskınla teyit edildiği kaydedilen açıklamada, yeni bir emrivaki oluşturularak Mescit ve ramazan ayının hürmetine karşı açık bir ihlal gerçekleştirildiği ifade edildi.
Binden fazla fanatik Yahudi, dün sabah İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskına tepki gösteren Aksa'daki Müslüman cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuş, itikaf ibadetini yerine getirenleri darbetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Kahire, Arap Birliği, Aksa, Güncel
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