Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini "Kudüs'e taşıma" açıklamalarına tepki - Son Dakika
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Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini "Kudüs'e taşıma" açıklamalarına tepki

06.10.2022 13:16
Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini "Kudüs'e taşıma" açıklamalarına tepki

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığı" yönündeki açıklamalardan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığı" yönündeki açıklamalardan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, yaptığı yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin toplantısına video konferans yöntemiyle katıldığını belirtti. Açıklamada konuşmasına yer verilen Ebu Gayt, sözlerinin başında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziyede bulundu ve İngiltere Kralı 3.Charles'ı da tahta çıkışı dolayısıyla tebrik etti.

İngiltere Başbakanı Truss'un ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyeti konusunda yaptığı son açıklamalardan derin endişe duyduklarını ifade eden Ebu Gayt, Arap Birliği'nin Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsü ile uluslararası hukuku ihlal eden her türlü tek taraflı uygulamaları reddettiğini aktardı.

İngiliz hükümetinden, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki nihai çözüm için üzerinde anlaşmaya varılan bir formül olarak "iki devletli çözüme" bağlı kalmasını isteyen Ebu Gayt, iki devletli çözümün sahada uygulanma olasılığını tehdit edecek her türlü hukuka aykırı eylemden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreteri, İngiliz hükümetine, İsrail işgalini sona erdirmeye ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yol açacak anlamlı bir barış sürecini başlatmak için eylem planları ve aktif politikaları izleme çağrısında da bulundu.

Başbakan, İngiltere Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu bakıyor"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York'ta İngiliz mevkidaşı Truss'la bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor. Ancak ABD, 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD'yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini 'Kudüs'e taşıma' açıklamalarına tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arap Birliği'nden, İngiltere Başbakanı'nın büyükelçiliklerini "Kudüs'e taşıma" açıklamalarına tepki - Son Dakika
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