Son Dakika Haberleri: Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki

Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki

1 saat önce

Arap Birliği, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesmesine tepki gösterdi.

Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki, System.String[]
Arap Birliği, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesmesine tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesi kararı şiddetle kınandı.

Bu kararın Filistin halkının paraları ve kaynaklarının yağmalanması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Alınan bu karar, Birleşmiş Milletler'e bağlı ilgili kuruluşların, İsrail'in bu yeni düşmanlığının karşısında ciddi bir şekilde durmasını gerektiren, uluslararası yükümlülüklerin apaçık ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail güvenlik kabinesi, dün, Filistinli tutuklular ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

İsrail'in Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 190 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay Hardal'ın Hayranları, Oyuncuyu Görebilmek İçin İsrail'de Kaldığı Oteli Bastı Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:31:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]