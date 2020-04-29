Arap Birliği'nden

Arap Birliği, Lübnan hükümetine "ekonomik krizin önlenmesi için gereken adımları atması" çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Trablusşam kentinde göstericiler ile ordu mensupları arasında yaşanan arbedede ölen ve yaralananların olmasından duyulan kaygı ifade edildi.

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'ın bir bilinmeze doğru sürüklenmesinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'da düzenlenen son eylemlerde göstericiler ile ordu mensuplarının çatışması tehlikeli bir tırmanıştır. Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin, profesyonellik ve sorumluluk bilinci içerisinde davranacağı, Lübnan'ı bilinmeze doğru sürükleyecek bir adım atmayacağı umut edilmektedir."

Ekonomik kriz nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde 27 Nisan'da düzenlenen protestolarda bazı banka şubeleri ile askeri araçlar ateşe verilmişti. Ordunun göstericilere sert müdahalesi sonucu yaralanan onlarca göstericiden biri ise hastanede yaşamını yitirmişti. Önceki gün başlayan gösteriler dün de sürmüştü.