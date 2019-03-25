Son Dakika Haberleri: Arap Birliği'nden Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Kınama

Arap Birliği'nden Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Kınama

1 saat önce

KAHİRE (AA) – Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Arap Birliği'nden Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Kınama, System.String[]
KAHİRE (AA) – Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıması Washington yönetiminin uluslararası hukukun dışına çıktığının göstergesidir. Arap Birliği, kararı en sert ifadelerle kınamaktadır. Söz konusu karar şekil ve konu bakımından geçersizdir, batıldır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın kararının Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, Arap Birliği'nin kati ve tek vücut halindeki tutumunun ay sonunda Tunus'ta yapılacak zirveye yansıyacağı kaydedildi.

Açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Arap ülkeleri bu tür üslup ve yaklaşımı reddetmektedir. İşgal bir suç ise onu meşrulaştırmak da en az işgal kadar tehlikelidir. Güçlü olmak haklı olmak değildir. Uluslararası yasalar, statüsü ne olursa olsun sadece bir devlet tarafından konulamaz. İşgal ne kadar kısa veya uzun olursa olsun katiyen meşru olamaz."

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.


İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:08 Kaynak: AA

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