Arap Birliği'nden Yemen'deki taraflara sükunet çağrısı

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Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti

HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı