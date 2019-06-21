Son Dakika Haberleri: Arap Birliği'nin Brezilya'ya Kudüs baskısı sonuç verdi
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Arap Birliği'nin Brezilya'ya Kudüs baskısı sonuç verdi

50 dakika önce

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, "İş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu" dedi.

Arap Birliği'nin Brezilya'ya Kudüs baskısı sonuç verdi, System.String[]
Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, "İş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:03 
Kudüs, Arap Birliği, Brezilya, Ekonomi
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