Arap Birliği'nin Brezilya'ya Kudüs baskısı sonuç verdi
50 dakika önce
Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, "İş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu" dedi.
Arap Birliği
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:03
Genel Sekreteri Gayt, "İş birliği içinde yapılan baskıyla Brezilya
'nın büyükelçiliğini Kudüs
'e taşıma kararından dönmesinde başarılı oldu" dedi.
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