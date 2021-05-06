Arap Birliği, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin evlerinden zorla çıkarılmasını "suç" olarak nitelendirdi - Son Dakika

Arap Birliği, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin evlerinden zorla çıkarılmasını "suç" olarak nitelendirdi

06.05.2021 18:11
Arap Birliği, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin evlerinden zorla çıkarılmasını

Arap Birliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının "tüm yönleriyle suç teşkil ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasının "tüm yönleriyle suç teşkil ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir yakınlarındaki mahalleler başta olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme planları çerçevesinde yirmiden fazla evin zorla boşaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı ailelerin evlerinden zorla çıkarılması, tüm yönleriyle suç teşkil ediyor." denilen açıklamada, uluslararası topluma Filistinlilerin en temel haklarını ihlal eden bu uygulamaları ve işgal altındaki topraklarda ırksal ayrımcılık sistemini önlemek için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Yahudileştirme, yerleşim ve tehcir politikalarının tırmanmasının, Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki topraklardaki pozisyonu öngörülemez bir hale getirebileceği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumu durum daha da tırmanmadan önce Şeyh Cerrah sakinlerinin zorla yerlerinden edilmelerini önlemek için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" bugüne kadar süre tanımıştı.

Arap Birliği, Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Arap Birliği, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinin evlerinden zorla çıkarılmasını 'suç' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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