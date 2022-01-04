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Arap Birliği Sudanlı taraflara diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

Arap Birliği Sudanlı taraflara diyalog çağrısı yaptı

04.01.2022 16:56
Arap Birliği Sudanlı taraflara diyalog çağrısı yaptı

Arap Birliği, Başbakan Abdullah Hamduk'un istifasının ardından Sudanlı taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Arap Birliği, Başbakan Abdullah Hamduk'un istifasının ardından Sudanlı taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hamduk'un görevi bırakma gerekçelerinin anlayışla karşılandığı ve kararına saygı duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'ın son iki yılda elde ettiği kazanımların korunması adına tüm taraflar "anlayış zeminine ulaşmak" için acil harekete geçmeye çağrıldı.

Birlik, ülkedeki krizin çözüme kavuşturulması ve Sudan halkının isteklerinin yerine getirilmesi için tüm tarafların istişare ve yapıcı diyaloğa yoğunlaşması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

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Arap Birliği, Başbakan, Sudan, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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