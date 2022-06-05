Arap Birliği Temas Grubu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Arap Birliği Temas Grubu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri görüştü

05.06.2022 19:35
Arap Birliği Temas Grubu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri görüştü

Arap Birliği Temas Grubu, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri, savaşın enerji ve gıda güvenliği açısından Arap ülkelerine etkilerini değerlendirdi.

Arap Birliği Temas Grubu, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri, savaşın enerji ve gıda güvenliği açısından Arap ülkelerine etkilerini değerlendirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliğinin Rusya-Ukrayna savaşından sorumlu Temas Grubu, dışişleri bakanları düzeyinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı çevrim içi bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Mısır, Ürdün, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt katıldı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, "iki tarafın barışçıl bir çözüme ulaşmasını sağlamayı amaçlayan uluslararası çabalara katkıda bulunmanın önemine" vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları, özellikle gıda ve enerji güvenliği konusunda Arap ülkeleri üzerindeki etkisini hafifletmek için atılacak adımlar ele alındı.

Arap Birliği bünyesinde, "Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm bulunmasına katkı sunmak amacıyla savaşın taraflarıyla gerekli temasları yürütmek için" mart ayında Arap Birliği Temas Grubu kurulmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği Temas Grubu, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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