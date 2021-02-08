Arap Birliği toplantısından "Filistin-İsrail barış görüşmeleri yeniden başlasın" mesajı çıktı - Son Dakika

Arap Birliği toplantısından "Filistin-İsrail barış görüşmeleri yeniden başlasın" mesajı çıktı

08.02.2021 21:55
Arap Birliği toplantısından

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısında, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı yapıldı.

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısında, İsrail- Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı yapıldı.

Filistin meselesi başta olmak üzere Arap dünyasındaki gelişmeleri ele almak üzere Arap Birliği'nin Kahire'deki merkez binasında toplanan bakanların yaptıkları konuşmalara barış çağrıları damgasını vurdu.

Filistin haber ajansı WAFA ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, bakanlar, başta yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm aktörleri, barışın tesisi için samimi çaba göstermeye çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri konuşmasında, söz konusu toplantıyla, Filistin halkının taleplerini karşılayacak bir çözüm için bir araya geldikleri mesajını verdiklerini söyledi.

Şukri, Arap ülkelerinin, uluslararası aktörlerin gözetiminde barış müzakerelerinin yeniden başlaması için geçen yıl sonundan bu yana çalıştığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise ABD'de yeni yönetimin iş başına gelmesiyle iki devletli çözüm için müzakerelerin başlatılması konusunda Arap ülkeleri düzeyinde bir girişimin zorunluluğuna vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da uluslararası toplumu, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak barış müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba sarf etmeye çağırdı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da, "Önümüzde müzakere yolunun önünü açmaktan ve tüm uluslararası tarafları siyasi sürecin başlaması için çaba sarf etmeye çağırmaktan başka seçenek yok." dedi.

Öte yandan, toplantının kapanış bildirgesinde Arap ülkeleri iki devletli çözüm formülüne bağlılıklarını vurguladı.

İsrail'e, BM kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda barış görüşmelerine yeniden başlama çağrısı yapılan bildirgede, İsrail'in tek taraflı attığı ve Filistin halkının haklarını olumsuz şekilde etkileyen planların reddedildiği ifade edildi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Arap Birliği, Filistin, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Birliği toplantısından 'Filistin-İsrail barış görüşmeleri yeniden başlasın' mesajı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'den VAR ile ilgili zehir zemberek açıklama: Manipülasyonlar meşrulaştırılıyor Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu
Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu         
22:01
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt         
21:42
Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek         
19:35
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı         
19:07
Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı         
17:19
12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı         
16:06
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı         
15:47
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım         
14:47
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 22:21:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arap Birliği toplantısından "Filistin-İsrail barış görüşmeleri yeniden başlasın" mesajı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei