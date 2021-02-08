Arap Birliği toplantısından "Filistin-İsrail barış görüşmeleri yeniden başlasın" mesajı çıktı - Son Dakika

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısında, İsrail- Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı yapıldı.

Filistin meselesi başta olmak üzere Arap dünyasındaki gelişmeleri ele almak üzere Arap Birliği'nin Kahire'deki merkez binasında toplanan bakanların yaptıkları konuşmalara barış çağrıları damgasını vurdu.

Filistin haber ajansı WAFA ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, bakanlar, başta yeni ABD yönetimi olmak üzere tüm aktörleri, barışın tesisi için samimi çaba göstermeye çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri konuşmasında, söz konusu toplantıyla, Filistin halkının taleplerini karşılayacak bir çözüm için bir araya geldikleri mesajını verdiklerini söyledi.

Şukri, Arap ülkelerinin, uluslararası aktörlerin gözetiminde barış müzakerelerinin yeniden başlaması için geçen yıl sonundan bu yana çalıştığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise ABD'de yeni yönetimin iş başına gelmesiyle iki devletli çözüm için müzakerelerin başlatılması konusunda Arap ülkeleri düzeyinde bir girişimin zorunluluğuna vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da uluslararası toplumu, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak barış müzakerelerinin yeniden başlaması için çaba sarf etmeye çağırdı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da, "Önümüzde müzakere yolunun önünü açmaktan ve tüm uluslararası tarafları siyasi sürecin başlaması için çaba sarf etmeye çağırmaktan başka seçenek yok." dedi.

Öte yandan, toplantının kapanış bildirgesinde Arap ülkeleri iki devletli çözüm formülüne bağlılıklarını vurguladı.

İsrail'e, BM kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda barış görüşmelerine yeniden başlama çağrısı yapılan bildirgede, İsrail'in tek taraflı attığı ve Filistin halkının haklarını olumsuz şekilde etkileyen planların reddedildiği ifade edildi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.