Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı
15 dakika önce
Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.
Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.
Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıktan sonra Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:21
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