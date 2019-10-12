Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı

Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.

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Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı