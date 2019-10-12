Son Dakika Haberleri: Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı
Son Dakika Dünya Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı

Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı

15 dakika önce

Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.

Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı, System.String[]

Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.


Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıktan sonra Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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Arap Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:21 
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