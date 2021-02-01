Arap Birliği ve Afrika Birliği, Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır krizini görüştü - Son Dakika

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır krizini ele aldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamayı kaynak göstererek yayınladığı habere göre, iki kuruluş, başkent Kahire'deki Arap Birliği merkezinde ortak bir toplantı düzenledi.

Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığı meselesinin görüşüldüğü toplantıda, gerginlik tırmanmadan soruna çözüm bulunması gerektiği ifade edildi.

Sudan'ın toprakları üzerindeki tam egemenlik hakkını koruyacak şekilde krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği belirtilen toplantıda, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi sürecinde de tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan ve tek taraflı uygulamaların uzağında, yasal ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılması planlanan Arap-Afrika zirvesine hazırlık niteliğindeki ortak çalışma planları da konuşuldu.

5. Arap-Afrika zirvesi, 2020 yılında birden fazla kez ertelenmişti. Zirve için henüz net bir tarih verilmedi.

Sudan ve Etiyopya arasında "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, 18 Ocak'ta, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken, Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede güvenlik güçlerinin kendi toprakları içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.